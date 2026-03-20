Durante una diligencia de registro y allanamiento en una bodega ubicada en la zona céntrica de Barranquilla, uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera hallaron 12.189 unidades de confecciones que no contaban con los documentos que acreditaran su legal ingreso al país.

Leer más: Se conoce la identidad del joven que murió en un atentado sicarial perpetrado en Los Almendros

Entre la mercancía incautada se encontraron 1.000 camisetas de la Selección Colombia, listas para su distribución y comercialización irregular en el mercado nacional, sin la documentación exigida por la normativa aduanera vigente.

A través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se llevó a cabo la incautación de la mercancía avaluada comercialmente en $2.011.185.000.

Este resultado operativo protege la economía y la industria nacional, al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país, salvaguarda el recaudo nacional al evitar la evasión de tributos aduaneros y debilita las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al contrabando.

La policía nacional y la DIAN reafirman su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos”, expresó el capitán Juan Sebastián Lasso Ramírez, jefe de la División de Control Operativo Barranquilla.

La Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a sumarse a la red de legalidad, denunciando cualquier actividad sospechosa relacionada con contrabando o comercio ilícito, bajo absoluta reserva, a través de la línea anticontrabando: 159, WhatsApp: 321 394 2169, Correo electrónico: polfa.anticontrabando@policia.gov.co