Como Luis Ángel Narváez Gutiérrez, de 23 años de edad, fue identificado el joven asesinado a balazos en medio de un ataque armado perpetrado este jueves 19 de marzo en el barrio Los Almendros, en el municipio de Soledad.

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De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, la víctima se encontraba en la calle 85 con carrera 10C, mientras consumía estupefacientes junto con otras cuatro personas.

En ese momento fueron sorprendidos por dos sujetos con tapabocas que se movilizaban a bordo de una motocicleta. El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, les propinó varios disparos.

Durante el tiroteo, Narváez fue impactado en varias ocasiones y acabó falleciendo en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de las heridas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles del atentado sicarial. Asimismo, Inteligencia reveló que el sitio donde se registraron los hechos tiene injerencia criminal el grupo criminal ‘Los Costeños’.