Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia en el barrio Villa San Pedro III de Barranquilla, señaladas de integrar un grupo delincuencial dedicado al hurto a residencias, especialmente en el sector norte de la ciudad.

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El operativo fue adelantado por unidades de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Barranquilla, tras un trabajo de inteligencia que venía rastreando los movimientos de los ahora detenidos.

En el procedimiento les fueron incautadas tres armas de fuego, abundante munición, equipos móviles, dinero en efectivo y prendas de oro. También se decomisaron herramientas de mecánica —destornilladores, zunchos, patecabras y llaves de tuerca— que, según las autoridades, eran utilizadas para forzar el ingreso a las viviendas.

Quién es alias Mono Celino, capturado en Barranquilla con orden judicial vigente

El más comprometido del grupo es alias Mono Celino, sobre quien pesa una orden judicial vigente por hurto calificado agravado, concierto para delinquir, tentativa de homicidio y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

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A este hombre se le atribuye el hurto de 411 millones de pesos y un arma de fuego a una empresa transportadora de valores, un hecho ocurrido el 18 de enero de 2025 en el municipio de Soledad.

Capturados por robo de viviendas en Barranquilla acumulan 19 anotaciones judiciales

Junto a Mono Celino cayeron otros tres hombres identificados con alias. El primero, conocido como ‘Kevin’, registra ocho anotaciones judiciales por hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y amenazas. Le sigue alias Joyce, con seis anotaciones por porte ilegal de armas, hurto y fuga de presos. Por último, alias Víctor presenta cinco anotaciones por hurto y estafa.

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En total, los cuatro capturados suman 19 anotaciones judiciales.

Policía destaca golpe contra estructuras de hurto a residencias en Barranquilla

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que esta operación representa un golpe importante contra las estructuras que se dedican al robo de viviendas en la ciudad.

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El oficial destacó el trabajo investigativo y de inteligencia que permitió identificar y capturar a los cuatro individuos, así como incautar el armamento y las herramientas con las que operaban.

La Policía pidió a la ciudadanía denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123, la línea 165 del Gaula y la línea contra el crimen 317 896 5523. Las autoridades garantizan absoluta reserva en las denuncias.