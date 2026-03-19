Un atentado a bala dejó una persona muerta y otra gravemente herida en la tarde de este jueves 19 de marzo en el barrio Los Almendros, tercera etapa en el municipio de Soledad.

Leer también: Asesinan a joven dentro de su vivienda en el barrio El Bosque

De acuerdo con información preliminar las víctimas llegaban a una vivienda de la calle 84 con carrera 10, cuando fueron sorprendidas por sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra ellos.

Uno de los hombres murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde recibe atención médica.

Unidades de la Policía hicieron presencia en la zona y adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque e identificar a los responsables.