Como Camilo Hernández Julio, de 20 años, fue identificado el joven asesinado en hechos registrados al mediodía de este jueves 19 de marzo en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla.

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De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba al interior de su vivienda, ubicada en la calle 73C con carrera 6B, cuando sujetos armados ingresaron al inmueble y le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Tras el ataque, familiares del joven lo auxiliaron y lo trasladaron a la clínica San Ignacio, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Uniformados de la Policía hicieron presencia en el lugar para adelantar las primeras labores investigativas, mientras que funcionarios judiciales realizaron la inspección del cuerpo.

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y otras evidencias para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables de este hecho de sangre.