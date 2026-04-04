El presidente Gustavo Petro aseguró este sábado que Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, tiene comprados a miembros de la fuerza pública y por eso ha escapado de los bombardeos en su contra.

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“Iván Mordisco compra los comandantes que deben capturarlo, así se escapa de los bombardeos, pero deja morir a los suyos. Le avisan antes de cada bombardeo”, expresó Petro, sin dar detalles sobre el origen de su acusación, en un escrito en X sobre el líder del EMC, quien es el criminal más buscado de Colombia.

El pasado 29 de marzo, el Instituto de Medicina Legal confirmó que Iván Mordisco no estaba entre los seis muertos que dejó un bombardeo de las Fuerzas Militares contra el EMC en el departamento del Vaupés (sureste).

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El Gobierno nacional aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) la recompensa por información que permita capturar al jefe de la disidencia de las antiguas FARC, a quien las autoridades responsabilizan de numerosos ataques a la Policía y al Ejército.

Por otra parte, Petro aseguró este sábado que ‘Iván Mordisco’ es un narcotraficante “con mucho dinero”, con el que “compra en sus zonas” a la Policía, como asegura que lo hace también Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, principal cabecilla del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

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“Sin embargo, los jefes de Iván Mordisco, Chiquito Malo y la Segunda Marquetalia (otra disidencia de las FARC) no se encuentran (en Colombia) porque viven en Dubái y los protegen con los acuerdos judiciales en EEUU porque allá negocian no exportar cocaína a los EE. UU. pero aumentan sus exportaciones al resto del mundo y se hacen más poderosos”, afirmó Petro.