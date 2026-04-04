En la madrugada del Viernes Santo fue asesinado a cuchillo Camilo Andrés Peña Rodríguez, de 24 años, un joven barbero, quien habría sido atacado en medio de una discusión en la carrera 11 con calle 74, en el barrio Siete de Abril, suroccidente de Barranquilla.

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De acuerdo a las primeras versiones, los hechos sucedieron cuando un grupo de jóvenes departía, y de un momento a otro Camilo Andrés fue herido a puñal, falleciendo en el lugar.

Pudo conocerse, según versiones de familiares, que la víctima recibió la llamada de un amigo con quien prestó el servicio militar, indicando que estaba con el papá e invitó a Camilo Peña a llegar a su vivienda.

Al parecer cuando el joven llegó a la vivienda donde departían, una persona no estaba con ellos llegó de repente y lo haló por el cabello para después propinarle la puñalada.

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Aunque Camilo fue auxiliado y trasladado al Hospital Santa María, y después remitido al Nuevo Hospital General de Barranquilla, donde permaneció por algunas horas, falleció debido a la gravedad de la herida.

Las autoridades investigan los hechos para dar con el responsable de este crimen.