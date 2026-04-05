Hacia las 6:30 de la tarde del 4 de abril, cuando la Iglesia católica conmemoraba el Sábado Santo o Sábado de Gloria, un ataque sicarial cobró la vida de una persona en el municipio de Baranoa, Atlántico.

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De acuerdo con el reporte de la Policía del Atlántico, la acción criminal tuvo lugar en la carrera 25 con calle 15, en el barrio Santa Elena. Allí un hombre de 39 años fue atacado a tiros por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

La víctima fue identificada como Iván Alfredo Leyva Barranco, a quien le dispararon en plena vía pública sin mediar palabra.

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En videos que testigos del hecho han publicado en redes sociales se observa que Leyva no murió inmediatamente, por lo que fue trasladado a la clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa, donde se produjo su deceso cuando recibía atención médica.

Durante el ataque resultó lesionado otro hombre de 85 años, quien recibe atención médica en el hospital del municipio de Baranoa.

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Las autoridades indicaron que el personal de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelanta las labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la ubicación y captura de los responsables.

Asimismo, la Policía invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita orientar la investigación, comunicándose de manera oportuna a la línea 123 o al número de la patrulla más cercana.