La seguridad en Barranquilla durante la Semana Santa de 2026 mostró resultados positivos. Así lo indicó este Domingo de Resurrección, 5 de abril, la Policía Metropolitana, en articulación con la Alcaldía Distrital, tras el reporte de una reducción significativa en varios de los principales delitos frente al mismo periodo de 2025, tras el despliegue de más de 1.200 uniformados en la ciudad y su área metropolitana.

De acuerdo con el balance oficial, las cifras más destacadas correspondieron a la disminución en los casos de hurto y lesiones personales. El hurto a personas se redujo en un 92 %, mientras que el hurto a motocicletas cayó en un 96 %. Por su parte, el hurto a comercio registró una disminución del 87 % y las lesiones personales bajaron en un 85 %.

Estos resultados se dieron en medio de la implementación de diferentes estrategias de seguridad como los planes Éxodo y Retorno, Parques Seguros, vigilancia en sitios turísticos y playas, así como el denominado Plan Padrino Iglesias, que incluyó intervención en 99 templos. A esto se sumaron operativos en hoteles, balnearios y zonas comerciales.

En materia operativa, las autoridades informaron que durante la semana se realizaron 77 capturas, de las cuales 71 fueron en flagrancia y seis por orden judicial. Asimismo, se incautaron 12 armas de fuego y 165 armas blancas, y se logró la recuperación de dos vehículos y tres motocicletas.

El componente preventivo también tuvo un papel relevante. El Centro Automático de Despacho recibió 24.075 llamadas, entre ellas 1.309 relacionadas con riñas y 543 por alteraciones a la tranquilidad pública. Además, se efectuaron seis desmontes de equipos de sonido tipo pick-up y se impusieron 1.287 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Las autoridades también reportaron que 606 personas fueron trasladadas a la Unidad de Convivencia y Justicia por comportamientos contrarios al orden público.

En cuanto a movilidad, el ingreso de 261.335 vehículos y la salida de 273.237 evidenciaron un flujo constante y controlado durante toda la temporada.

La Policía Metropolitana destacó el comportamiento de la ciudadanía y señaló que los resultados son producto del trabajo articulado con las autoridades locales y el acompañamiento de la comunidad, al tiempo que reiteró su compromiso con la seguridad en la capital del Atlántico.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Los resultados alcanzados durante esta Semana Santa son reflejo del trabajo articulado con las autoridades locales y el acompañamiento de la comunidad. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana, y continuaremos desarrollando acciones estratégicas para garantizar la tranquilidad de todos los barranquilleros”.