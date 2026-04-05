En la madrugada de este domingo 5 de abril fueron asesinados a bala dos hombres en el barrio La Alboraya, en la localidad Suroriente de Barranquilla. De acuerdo con las autoridades, solo una de las víctimas era el objetivo de los pistoleros.

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El reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla indica que el ataque a tiros se registró en la carrera 8 con calle 41, hacia las 2:23 de la madrugada de este Domingo de Pascua​​ o Domingo de Resurrección.

A esa hora un joven de 21 años, identificado como Pedro Junior Haydar Sarabia, transitaba por el sector. De un momento a otro fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y el parrillero le disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabras.

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Esta acción criminal dejó una víctima colateral, identificada como Alfonso Ahumada Solís, de 30 años, quien fue alcanzado por uno de los proyectiles de arma de fuego cuando departía con amigos en una terraza.

Ahumada Solís fue auxiliado por sus amigos y trasladado a un centro asistencial, donde se produjo su deceso por la gravedad de la lesión.

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La Policía detalló que Pedro Junior Haydar Sarabia registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Asimismo, los resultados de las primeras pesquisas apuntan a que este atentado obedecería a confrontación entre los grupos delictivos organizados ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’.

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“Se adelantan labores de verificación en el lugar para conocer móviles y agresores”, concluyó la institución armada.