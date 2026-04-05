La Semana Mayor no fue tan santa ni de reflexión en el departamento del Atlántico por cuenta de una seguidilla de hechos criminales que se cobraron las vidas de al menos 23 personas y dejaron lesionadas a otras, en casos que llegaron a trascender a los medios de comunicación. A ese listado también se le sumaron las muertes de otras cuatro personas por siniestros viales en el lapso comprendido entre el Domingo de Ramos y este Domingo de Resurrección.

La racha de homicidios empezó en la misma noche del 29 de marzo con el homicidio en Sabanalarga de Anderson de Jesús Muñoz Sarmiento, un joven soldado profesional de 25 años que ultimaba detalles para la revelación del sexo de su bebé y, en medio de un acto de intolerancia, terminó muerto de una mortal puñalada en el pecho.

Ese mismo día también se reportó la muerte en un siniestro vial en Juan Mina de un adulto mayor identificado como Rafael Bonfante, a quien arrolló un vehículo pesado.

cortesia La víctima fue un adulto mayor identificado como Rafael Bonfante.

Pero además resultaron muertos a balazos el joven Agmeth Elías Garavito, de 18 años, en medio de un presunto caso de intolerancia en el barrio Santuario, sur de Barranquilla.

cortesia La víctima fue identificada como Agmeth Elías Garavito De las Salas, de 18 años.

Muy cerca de allí, en el barrio Carrizal, fue asesinado el mismo domingo Francisco Javier Sarabia De la Hoz, alias El Ñato, de 48 años de edad.

En Evaristo Sourdis, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, fue acribillado José Manuel De Armas Torres, de 31 años.

Y por la noche se reportó la muerte en Alameda del Río de Yesid Ángel Monsalvo De Alba, de 29 años. Las autoridades indicaron que el occiso registraba cuatro anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de porte ilegal de armas, extorsión y tráfico de estupefacientes. Asimismo, se conoció que en el año 2020 habría sido integrante del grupo delincuencial ‘Costeños–Rastrojos’, bajo el mando de alias La Máquina del Mal.

creditos La víctima fue identificada como Jesid Ángel Monsalvo de Alva, de 29 años.

Lunes Santo, 30 de marzo

La violencia sacudió con fuerza en horas de la madrugada del lunes 30 de marzo al tranquilo municipio de Polonuevo, donde sus habitantes fueron abruptamente despertados del sueño a causa de unos disparos que segaron la vida de un hombre y dejaron a otro en estado crítico.

La víctima fatal fue identificada como Eiwar David Ibarra Acevedo, de 26 años de edad, mientras que el lesionado responde al nombre de Bernardo Escorcia.

Eiwar David Ibarra Acevedo, de 26 años de edad, una de las víctimas fatales del violento ataque armado en Polonuevo.

Kiara Esther de Alba Osorio, de 34 años, residente del barrio Juan Domínguez Romero de Soledad, fue reportada como muerta tras un siniestro vial que se registró la madrugada del lunes en la calle 41 con carrera 17, en el barrio La Ilusión, justo en frente a la Alcaldía de Soledad, donde chocaron una motocicleta y un taxi.

cortesia La víctima fue identificada Kiara Esther de Alba Osorio, de 34 años.

Jhoan José Palma Huerta, de 29 años de edad y de nacionalidad venezolana, fue asesinado en la misma madrugada del lunes en el barrio Bello Horizonte de Soledad.

Orlando Andrés Martínez Romero, alias Huevita y con 30 años de edad, fue asesinado a balazos en el barrio Santa María.

Orlando Andrés Martínez Romero alias Huevita, de 30 años de edad, asesinado a bala en el barrio Santa María.

Las autoridades señalaron que este sujeto era un sicario del grupo criminal ‘Los Costeños’ y registraba orden de captura vigente por el delito de homicidio en modalidad de sicariato.

Edilberto Enrique Martínez Gutiérrez, más conocido por sus allegados como ‘El Chilly’, de 56 años de edad, fu asesinado en el barrio Costa Hermosa de Soledad. El crimen sucedió alrededor de las 7:45 de la noche de ese lunes.

En Baranoa ocurrió el homicidio de Marlon Yesid Silvera Escobar, quien fue impactado en repetidas ocasiones con arma de fuego, hacia las 8:30 de la noche.

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Martes Santo, 31 de marzo

Cristian David Bolaño Algarín alias El Saya, de 23 años de edad, fue asesinado la noche del martes 31 de marzo en el barrio Villa Marcela de Sabanagrande.

Cristian David Bolaño Algarín alias El Saya, de 23 años de edad, asesinado.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, hacia las 8:37 p. m., la víctima se encontraba departiendo con su pareja sentimental en la zona verde del polideportivo del sector. En ese punto, criminales a bordo de una motocicleta, al parecer una Honda XR150, interceptaron al joven y le propinaron varios disparos, para posteriormente darse a la fuga.

Según Inteligencia, ‘El Saya’ sería un presunto miembro del grupo criminal ‘Los Pepes’. Asimismo, registraba una anotación judicial por el delito de lesiones personales.

Hacia las 9:30 de la noche de ese mismo martes fue asesinado a balazos un hombre en el interior de su residencia. El crimen se perpetró en el barrio Las Granjas, localidad Metropolitana de Barranquilla. La víctima fatal fue identificada como Jair Antonio Bilbao Castellanos, de 28 años de edad, quien se desempeñaba como mototaxista, según mencionaron los vecinos.

Jair Antonio Bilbao Castellanos, de 28 años de edad, asesinado.

Miércoles Santo, 1 de abril

Hay que señalar que en la mañana de ese día fue reportado el hallazgo de un cadáver, con aparentes signos de violencia, en el arroyo El Salao II, a la altura del barrio La Pradera, en el suroccidente de Barranquilla.

Nerio de Jesús Bernal Jaimes, de 46 años, fue asesinado a bala alrededor de las 2:25 p. m. de ese día, en el barrio Maranatha de Malambo.

De acuerdo a información preliminar, la víctima fue atacada por desconocidos mientras reparaba su vehículo.

Efraín Eduardo García Blanco, alias Eduardito, fue asesinado sobre las 9:40 de la noche en la Calle 48 F con 8 Sur, en el barrio Las Cayenas.

De acuerdo a las autoridades, la víctima, quien recibió un impacto de bala, pertenecía al grupo delincuencial ‘Los Pepes’.

Y hacia las 10:05 de la noche fue asesinado en el barrio Villa Estadio de Soledad un joven de 17 años, identificado como Sebastián Andrés Guzmán Ayala, domiciliario de un negocio de comidas rápidas.

Este caso se investiga en el marco de la violencia extorsiva que azota a Barranquilla y a su área metropolitana.

Jueves Santo, 2 de abril

Jhan Rafael Ospina Fernández, de 50 años de edad, fue asesinado a balazos hacia las 11:45 de la mañana del Jueves Santo en el barrio Nueva Colombia, en el suroccidente de Barranquilla.

Los hechos se registraron en la calle 74 con carrera 22B, cuando la víctima se disponía a ingresar a su vivienda.

Viernes Santo, 3 de abril

En la madrugada de este viernes 3 de abril fue asesinado en medio de un acto de intolerancia Camilo Andrés Peña Rodríguez, de 24 años. El caso sucedió en el barrio Siete de Abril.

Ya en la mañana fue reportada la muerte de Evilena María Ortiz Mendoza, de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un taxi abandonado en el barrio Simón Bolívar, en la localidad Suroriente de Barranquilla. La mujer, según los registros de la autoridad, tenía heridas de cuchillo.

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Por este hecho asociado a un feminicidio es buscado Erick De Alba Conde, pareja de la mujer.

redes sociales Erick Jair De Alba Conde

En la misma mañana del viernes se registró la muerte de Wilfran de Jesús Martínez Ibáñez, de 68 años de edad, en medio de un siniestro vial en la calle 30, entre los colegios Inem y Caldas.

Ese mismo hecho también se cobró la vida del joven que conducía la moto que embistió al adulto mayor. Este fue identificado como Daniel Isaac Moreno Ramos, de 23 años.

Y en la tarde ocurrió el homicidio de Jorge Nicolás Monterroza Almanza, de 33 años, en hechos ocurridos dentro de una vivienda del barrio La Sierrita, sur de Barranquilla. En medio del ataque sicarial, una menor de tan solo 3 años resultó impactada en la cabeza y hoy se debate entre la vida y la muerte.

Sábado de Gloria, 4 de abril

Las balas de sicarios acabaron con la vida de Iván Alfredo Leyva Barranco, de 39 años, en el barrio Santa Elena de Baranoa. El caso sucedió en la noche de este sábado 4 de abril, cuando la víctima permanecía en la carrera 25 con calle 15. El mismo ataque dejó herido a un adulto mayor, de 85 años de edad.

Captura de video

Domingo de Resurrección, 5 de abril

Hacia las 2:20 de la madrugada de este domingo 5 de abril fueron asesinados a bala dos hombres en el barrio La Alboraya, en la localidad Suroriente de Barranquilla. De acuerdo con las autoridades, solo una de las víctimas era el objetivo de los pistoleros.

A esa hora un joven de 21 años, identificado como Pedro Junior Haydar Sarabia, transitaba por el sector. De un momento a otro fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y el parrillero le disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabras.

Huber Bustamante/Huber Bustamante Escena del crimen.

Esta acción criminal dejó una víctima colateral, identificada como Alfonso Ahumada Solís, de 30 años, quien fue alcanzado por uno de los proyectiles de arma de fuego cuando departía con amigos en una terraza.

Ahumada Solís fue auxiliado por sus amigos y trasladado a un centro asistencial, donde se produjo su deceso por la gravedad de la lesión.

La Policía detalló que Pedro Junior Haydar Sarabia registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Incluso, solo un mes atrás había sido capturado por un homicidio registrado en el barrio Las Nieves.

Los resultados de las primeras pesquisas apuntan a que el atentado contra Haydar Sarabia obedecería a confrontación entre los grupos delictivos organizados ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’.