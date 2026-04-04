Drama, desconsuelo y profundo dolor son los sentimientos que hoy embargan a una familia en la Loma de La Manga luego de haber perdido todo por un voraz incendio que consumió su vivienda y todos sus enseres.

La conflagración se desató en la mañana de este sábado, sobre las 6:00 a.m., cuando la mujer que habitaba este lugar se encontraba con un niño de cinco años de edad fue sorprendida por las fuertes llamas que consumieron la totalidad del inmueble.

El papá del menor, quien también habitaba este lugar, fue avisado de la emergencia por algunos vecinos ya que se encontraba realizando un trabajo en otro punto de la ciudad. Al llegar al sitio se encontró con la dramática escena: sus electrodomésticos, utensilios, ropa, muebles, todo había quedado en cenizas.

Afortunadamente, unidades de bomberos llegaron a atender la emergencia y algunos vecinos del sector ayudaron a rescatar a la mujer y el niño que se encontraban allí, por lo que el voraz incendio solo dejó pérdidas materiales y no hubo heridos.

Se conoció que otros inmuebles cercanos también resultaron afectados por esta grave conflagración.

De momento no se ha establecido qué originó este incendio, pero se maneja la hipótesis de un posible cortocircuito que se registró en la vivienda.