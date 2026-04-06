La Policía Nacional en el departamento del Atlántico entregó un balance positivo sobre la Semana Santa en el departamento. Las autoridades desplegaron toda su oferta institucional en los diferentes dispositivos programados para la Semana Mayor, reduciendo así la criminalidad.

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Esta labor permitió implementar estrategias diseñadas específicamente para preservar la seguridad ciudadana y el orden público. La Policía señaló este Domingo de Resurrección que hubo 24 personas capturadas, 9 armas de fuego incautadas y más de 1.000 gramos de estupefacientes.

Además, se logró la recuperación de 3 motocicletas y 1 vehículo. Las acciones preventivas fueron lideradas por el Grupo de Despliegue de Gestión Comunitaria, quienes realizaron campañas focalizadas contra el homicidio y el hurto en todas sus modalidades.

“Gracias al trabajo articulado, mediante planes preventivos y operativos de registro y control en municipios y barrios con mayores índices de afectación, se lograron resultados contundentes en la reducción de la criminalidad”, señala el comunicado de la Policía.

Cortesía la Policía Nacional en el Atlántico desplegó toda su oferta institucional en los diferentes dispositivos programados para la Semana Mayor.

Impacto en la Seguridad Ciudadana

El despliegue operativo permitió una reducción significativa en algunos delitos en comparación con el mismo periodo del año 2025. Se destaca una notable disminución en delitos contra la integridad física, tales como las lesiones personales, que cayeron en un 46%, y la violencia intrafamiliar, que registró una baja del 96%.

“En cuanto a la protección del patrimonio, los resultados fueron aún más contundentes. Por un lado, el hurto a personas presentó una reducción del 80%, mientras que, por otro lado, se logró erradicar por completo la incidencia en otras modalidades, alcanzando una disminución del 100% en los siguientes delitos: Hurto a motocicletas (-100%), Hurto a comercio (-100%) y Hurto a residencias (-100%)”, añadieron las autoridades.

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Cabe destacar que gracias a las estrategias de prevención y control, los delitos sexuales también experimentaron una reducción total del 100%. Como consecuencia de estos resultados, el departamento consolida un balance positivo en materia de seguridad ciudadana durante la Semana Santa.

Cortesía Policía durante la Semana Santa en el Atlántico.

Seguridad Vial y Movilidad

La Seccional de Tránsito y Transporte reportó la movilización de más de 270.000 vehículos por las vías del departamento. “En materia de seguridad vial, se destaca una tendencia positiva, reducción del 33% en siniestros viales y reducción del 50% en lesionados por accidentes de tránsito en comparación con el mismo periodo del año anterior”, enfatizó la Policía Nacional.

“A pesar de la disminución porcentual, se registraron 2 siniestros en vías nacionales donde resultan 2 lesionados y 1 muerte en accidente e tránsito y en vías internas de los municipios, se presentaron 3 accidentes de tránsito, donde resultaron 3 lesionados y 1 muerte en accidente en tránsito, para un total de 5 siniestros viales, 5 lesionados y 2 muertes en siniestros viales durante la Semana Mayor”, se lee en el comunicado de la Policía del Atlántico.

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Cabe destacar que para mitigar estos riesgos, se realizaron 75 actividades de prevención, sensibilizando a 646 actores viales y realizando 15 pruebas de embriaguez, todas con resultado negativo.

Por su parte, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del departamento de Policía Atlántico, hizo un llamado a la comunidad para que siga denunciando cualquier acto delincuencial a través de la línea 123, habilitada las 24 horas para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana.