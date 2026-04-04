Un incendio registrado entre las 5:30 y 6:00 de la mañana de este sábado consumió por completo una vivienda en el barrio La Manga, en Barranquilla.

Afortunadamente, al momento de la emergencia, Hildoribran Moreno Morales, propietario de la vivienda, no se encontraba en el lugar, ya que estaba trabajando como vigilante en la carrera 27 con calle 72.

Hildoribran Moreno Morales

Según relató, fue alertado por su pareja y madre de su hijo, quien lo llamó para avisarle de lo ocurrido. “Ella me llamó como a las 6:00 de la mañana y me dijo que la casa se estaba quemando. Yo estaba trabajando y cuando llegué ya encontré todo así como está”, contó.

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Moreno aseguró que desconoce las causas exactas del incendio, aunque no descarta que haya sido producto de un corto circuito. “No sé qué pudo haber pasado, de pronto un corto, porque ellas dormían abajo, pero yo no me di cuenta de cómo fue”, explicó.

En la vivienda también residían tres personas. Aunque no hubo heridos de gravedad, la esposa sufrió un golpe en un pie al intentar salir durante la emergencia. “Gracias a Dios no pasó nada grave”, añadió.

El impacto de las llamas fue total en el espacio donde vivía el afectado. “Ahí estaba toda mi ropa, mis cosas, la nevera… todo se me quemó. Lo único que me quedó es lo que tengo puesto”, expresó.

Ante la situación, la pareja lo perdió casi todo, excepto las ganas de salir adelante.

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Por ese motivo, la esposa de Moreno hizo un llamado a la solidaridad para recibir apoyo en este difícil momento.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse directamente con Hildoribran Moreno Morales a través del número 302 125 3062 o al celular 314 864 7338.

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