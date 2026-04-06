El alcalde Alejandro Char destacó este Domingo de Resurrección la gran acogida que tuvo Barranquilla en materia de turismo durante la Semana Santa. El mandatario distrital señaló que “¡Barranquilla se consolida como destino turístico! Más de 352.000 visitantes se movilizaron y se dejaron conquistar por nuestros atractivos turísticos”.

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Asimismo, indicó que en el Gran Malecón más de 215.000 visitantes disfrutaron de la gastronomía, la cercanía con el río Magdalena y los espacios para compartir en familia y amigos.

Alcaldía de Barranquilla Visitantes en el Malecón del Río.

“En esta semana, más de 40 mil personas se subieron a la Luna del Río para descubrir lo linda que está Barranquilla desde el cielo. Desde su apertura, ya acumula 385.000 visitas”, añadió Char, a través de su cuenta de X.

De igual manera, el alcalde de Barranquilla destacó la masiva presencia de turistas en lugares como el ecoparque Ciénaga de Mallorquín, con 23.171 visitantes; y Puerto Mocho, donde hubo más de 18.900 visitantes y locales. Además “el Riobús Karakalí llevó a 840 pasajeros a navegar por el río Magdalena durante la Semana Santa”.

¡Barranquilla se consolida como destino turístico! 🙌🏼



En Semana Santa, más de 352.000 visitantes se movilizaron y se dejaron conquistar por nuestros atractivos turísticos.



✅ En el Gran Malecón, más de 215.000 visitantes disfrutaron de la gastronomía, la cercanía con el río… pic.twitter.com/eUpz5iuNZp — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 6, 2026

Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla señaló que “el incremento de visitantes se tradujo en oportunidades para emprendedores, generación de empleo y dinamización de la economía, fortaleciendo a Barranquilla como ciudad próspera para sus habitantes”.

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El Distrito destacó que en el marco de su cumpleaños 213, “Barranquilla ratifica que está de Moda, con resultados que evidencian en el turismo un motor de desarrollo económico y social, generando más oportunidades para emprendedores e impulsando la creación de empleo, a través de escenarios que hoy dinamizan la economía y fortalecen su proyección”.

Movilidad y conectividad en aumento

La alcaldía señaló además que la dinámica de movilidad durante Semana Santa “refleja el gran momento turístico que vive Barranquilla”, y aseguró que entre el 27 de marzo y el 5 de abril de 2026, la Terminal de Transportes registró la movilización de 277.804 pasajeros, lo que representa un crecimiento cercano al 5% frente al año anterior, evidenciando un mayor flujo de viajeros hacia la ciudad.

En cuanto al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, este reportó, con corte al sábado, 69.815 pasajeros movilizados, con una “tendencia al alza que permitiría cerrar la temporada con más de 75.000 personas”.