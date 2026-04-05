Los principales escenarios turísticos del municipio de Puerto Colombia registraron una alta afluencia de turistas por la Semana Mayor.

Según la Gobernación del Atlántico, las playas fueron el atractivo principal para los locales y visitantes.

En el caso de las playas de Sabanilla, más de 9 mil personas visitaron la infraestructura recreativa, en la cual se reportaron ventas de hasta $280 millones.

En Salinas del Rey, se registró la visita 1.000 turistas lo que refleja el posicionamiento del Atlántico como destino atractivo en temporada alta

Además, el Muelle 1888 obtuvo ventas por $400 millones en ventas y la llegada de 10.500 visitantes.

De esta manera, las autoridades departamentales informaron que el territorio se sigue consolidando como un destino de turismo religioso, con más de 400 eventos que dinamizan la economía y tradiciones.

Balance en salud

En materia sanitaria, la Secretaría de Salud del Atlántico reportó que el 77 % de los municipios no registraron incidentes de interés en salud pública, lo que refleja un balance positivo durante la temporada.

Bajo la Alerta Amarilla hospitalaria, vigente hasta las 6:00 a. m. del lunes 6 de abril, se notificaron 18 casos de interés, entre ellos cinco heridos por arma de fuego y un caso de quemadura con pólvora en una menor de edad.

Asimismo, se identificaron cuatro brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, que afectaron a 23 personas, principalmente asociados al consumo de productos de mar. Todos los pacientes evolucionan de manera favorable y continúan bajo seguimiento médico.

El balance de la Semana Santa 2026 ratificó entonces al Atlántico como un departamento seguro, organizado y en crecimiento turístico, donde la articulación institucional y el comportamiento ciudadano fueron determinantes para lograr una temporada exitosa que fortalece la confianza y el desarrollo del territorio.