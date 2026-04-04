Para el mejoramiento de la infraestructura de iluminación urbana en los distintos espacios de la ciudad, la Alcaldía de Barranquilla llevó a cabo este fin de semana la ampliación del alumbrado público en el sector de la Institución Educativa Distrital San Luis (IED), ubicada en Las Gardenias.

La intervención se ejecutó desde la carrera 1E sur a 3 sur, entre calles 96 y 98C, donde se instalaron un total de 12 postes y 23 luminarias.

Al respecto, el alcalde Alejandro Char destacó que este tipo de obras tienen un impacto positivo en las comunidades al brindar entornos iluminados que se llenan de vida y propician el encuentro de las familias.

“Con la instalación de más alumbrado público se cumple el propósito de optimizar la visibilidad, fortalecer la seguridad y brindar mejores condiciones para estudiantes, docentes y la comunidad en general”, declaró.

En ese sentido, el mandatario también reafirmó su compromiso con la construcción de entornos más seguros y adecuados, promoviendo espacios públicos bien iluminados que contribuyen a la convivencia ciudadana y a una movilidad más segura en zonas de alta afluencia.

Mientras tanto, Carlos Sarabia, gerente de K-Yena, empresa encargada del alumbrado público, mencionó: “Con esta expansión del alumbrado público en Las Gardenias avanzamos en el fortalecimiento de la iluminación en la ciudad”.

Agregó que “este trabajo es posible gracias a la gestión del alcalde Alejandro Char y cobra especial importancia en zonas cercanas a instituciones educativas, donde buscamos proteger a estudiantes, docentes y peatones, facilitando una movilidad más segura y espacios mejor iluminados para la convivencia ciudadana”.

De esta manera, la administración distrital aseguró que seguirá con la implementación de estrategias que impacten positivamente en la calidad de vida de los barranquilleros, especialmente en áreas prioritarias como la educación y la seguridad.