Con el objetivo de fortalecer la calidad educativa en el departamento, la Gobernación del Atlántico puso en marcha la Ruta Integral de Acompañamiento (RIA), una estrategia liderada por la Secretaría de Educación que busca mejorar el desempeño académico y la gestión institucional en 206 sedes educativas de 20 municipios no certificados.

La iniciativa impactará a cerca de 106.000 estudiantes y hace parte de la apuesta del gobierno departamental por elevar los resultados en pruebas Saber 11, optimizar el índice de desempeño institucional y promover que más colegios mejoren su clasificación en los estándares de calidad.

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Durante la semana de desarrollo institucional, desarrollada en el marco del receso académico de Semana Santa, el equipo técnico de la Secretaría de Educación adelantó jornadas de acompañamiento directo a docentes y directivos en distintas instituciones del departamento.

La secretaria de Educación, Maribel Castro Flórez, lideró estas actividades junto a un equipo interdisciplinario que abordó aspectos relacionados con planta docente, infraestructura, calidad educativa, mejoramiento institucional, primera infancia, Programa de Alimentación Escolar (PAE), convivencia, inspección y vigilancia, tecnología y comunicaciones.

Uno de los primeros encuentros se realizó en la Escuela Normal Superior de Manatí, donde se dio seguimiento a compromisos previamente establecidos tras situaciones internas derivadas del cambio de rectoría.

Según informó la administración departamental, la intervención permitió superar las diferencias y establecer una hoja de ruta en el marco de la estrategia RIA.

Posteriormente, la iniciativa llegó a la Institución Educativa Técnica Industrial de Sabanalarga, donde se desarrollaron espacios de acompañamiento enfocados en fortalecer los procesos pedagógicos y administrativos.

La Ruta Integral de Acompañamiento se plantea como un proceso técnico y sistemático que busca intervenir de manera integral la gestión escolar, abarcando componentes directivos, académicos, administrativos y de convivencia.

Su implementación contempla tres niveles: acompañamiento a rectores, intervención institucional en casos críticos y articulación con instituciones de alto desempeño.

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“Esta estrategia busca que nuestras instituciones educativas y, especialmente, el talento humano, se sientan acompañados, reconocidos y fortalecidos en su labor”, explicó la secretaria Castro Flórez.

Desde las instituciones, el proceso ha sido valorado como una oportunidad para revisar y mejorar dinámicas internas. El rector Édgar Mercado señaló que estos espacios permiten generar compromisos concretos en la planeación y seguimiento de procesos institucionales.

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Por su parte, desde el gobierno estudiantil también se destacó la inclusión de los estudiantes en estas jornadas. La personera Milagro Vázquez Ruiz aseguró que la estrategia ha permitido que sus opiniones sean escuchadas dentro de la comunidad educativa.

La implementación de la RIA continuará de manera progresiva en el departamento, de acuerdo con la clasificación de las instituciones educativas, con el propósito de consolidar procesos más estructurados y orientados a mejorar la calidad educativa en el Atlántico.

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