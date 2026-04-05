La empresa Air-e informó que este lunes 6 de abril se llevarán a cabo trabajos eléctricos en distintos sectores de Barranquilla y el municipio de Palmar de Varela, lo que implicará la suspensión temporal del servicio de energía.

En el barrio Las Delicias, en el norte de Barranquilla, las labores se concentrarán en la calle 73B con la carrera 41B, donde será necesario interrumpir el suministro entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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Por otra parte, en el barrio Rebolo, específicamente en la carrera 31 con calle 7, se realizarán trabajos de cambio de aisladores, tensionamiento de red, labores de ramajeo y reposición de elementos eléctricos, entre las 8:16 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

En el municipio de Palmar de Varela, las obras se ejecutarán en dos frentes de trabajo. Inicialmente, se realizará el cambio de un poste en el sector comprendido entre las calles 7 a la 9 con la carrera 3, en el horario de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde.

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Posteriormente, entre las 2:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde, se llevará a cabo el retiro de un poste en el sector de las calles 7 a la 10, entre las carreras 3 y 10A, en el barrio Los Ángeles.

La empresa invitó a los usuarios a comunicarse en caso de inquietudes relacionadas con el servicio de energía a través de la línea 115 o mediante su portal web oficial.

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