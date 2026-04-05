Como Pedro Junior Haydar Sarabia, de 21 años de edad, fue identificado el joven asesinado en la madrugada de este domingo 5 de abril fu en el barrio La Alboraya, en la localidad Suroriente de Barranquilla.

Doble homicidio en el barrio La Alboraya: una de las víctimas no era objetivo de los sicarios

De acuerdo con reporte de las autoridades, el ataque a bala dejó como victima mortal a una persona que no habría sido el objetivo de los sicarios. Se trata de Alfonso Ahumada Solís, de 30 años, quien fue alcanzado por uno de los proyectiles de arma de fuego cuando departía con amigos en una terraza.

Momentos después se conocieron detalles y el prontuario de Haydar Sarabia, el supuesto objetivo de los sicarios que se movilizaban en motocicleta; el parrillero le disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabras.

Pedro Junior Haydar Sarabia había sido capturado el pasado 3 de marzo por el homicidio con arma de fuego de un presunto integrante del grupo delictivo organizado ‘los Pepes’ en el barrio Las Nieves, localidad Suroriente de Barranquilla, según informó en su momento la Policía Metropolitana.

El ataque a bala se registró en la carrera 18 calle 27, en momentos en que la víctima, identificada como ‎Kleider Jesús Rua Vita, de 18 años, se encontraba en la terraza de su vivienda.

El joven fue abordado por un hombre que descendió de un vehículo marca Ford, con placas GNM-210, y le propinó varios disparos para luego darse a la huida.

Barbero fue asesinado con arma blanca en el barrio Siete de Abril

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima al parecer pertenecía al grupo delictivo organizado ‘los Pepes’ y era hermano de Juan David Rúa Vita, alias Juanchito, también señalado integrante de la banda.

Por este crimen fueron capturados tres jóvenes, todos presuntos integrantes de ‘los Costeños’, según las autoridades que en su momento los identificaron como Dilan Exint Parejo Calderín, alias Dilan, de 20 años y de ocupación cobradiario; Jhon Jamer Martínez Rodríguez, de 18 años y con anotaciones por extorsión y fabricación, trafico y porte de armas de fuego o municiones; Pedro Junior Haydar Sarabia, de 21 años y con anotación judicial por fabricación, trafico y porte de armas de fuego o municiones. Todos residentes del barrio Los Almendros del municipio de Soledad.

En ese momento, la Policía indicó que la principal hipótesis es que el homicidio de Kleider Jesús Rua Vita “obedece a confrontación entre integrantes del GDO ‘los Costeños’ y el GDO ‘los Pepes’”, razón por la cual el homicidio de Haydar Sarabia se trataría de alguna retaliación.