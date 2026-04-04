El Gobierno nacional emitió oficialmente este sábado el decreto 0361 de 2026 con el que Cielo Rusinque vuelve a ocupar el cargo como superintendente de Industria y Comercio, pese a un fallo del Consejo de Estado que la sacó por no cumplir los requisitos básicos para dicho puesto.

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El decreto, publicado en el Diario Oficial, está firmado por la ministra de Industria y Comercio, Diana Marcela Morales, oficializando así el regreso de la funcionaria, que ya se había conocido hace una semana, cuando su hoja de vida apareció publicada en el sistema de aspirantes de la Presidencia.

Cabe señalar que en el documento mencionado no se hace referencia en ningún momento al fallo del Consejo de Estado que había sacado a Rusinque, sino que deja constancia únicamente de que la funcionaria renunció al cargo el 25 de marzo de 2026.

El documento también hace énfasis en la necesidad de suplir la vacante de Rusinque, a pesar de que actualmente se encuentra vigente la ley de garantías, por lo que se supone que no puede haber ningún nombramiento en el Ejecutivo, salvo que se justifique su plena necesidad.

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“Es decir, que en el evento en que se presenten cargos vacantes en las plantas de personal de las entidades públicas por renuncia, licencia o muerte de la persona que lo desempeña, para solventar esa situación pueden hacerse los nombramientos correspondientes cuando quiera que resulten indispensables para la buena marcha de la administración, como ocurre en el caso de la renuncia de un ministro, o de un viceministro, o de un secretario general en un ministerio, o un director de departamento administrativo, o un superintendente, o un director de entidad descentralizada, por citar tan solo unos ejemplos”, señala el Gobierno Petro como sustento jurídico para justificar el regreso de Cielo Rusinque en plena ley de garantías.