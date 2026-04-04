La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció un paro nacional de docentes que se extenderá por 24 horas.

Lea: Gobierno emite decreto con el que reafirma a Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, pese a fallo que la sacó

La Junta Nacional de Fecode determinó tras una reunión que el ‘Paro Nacional del Magisterio’ se llevará a cabo el miércoles 15 de abril.

En dicha jornada habrá movilizaciones de docentes afiliados a la Federación en las principales ciudades del país, por lo tanto los estudiantes de las instituciones educativas públicas no tendrán clases ese miércoles.

Lea: “‘Iván Mordisco’ compra a los comandantes que deben capturarlo; le avisan antes de cada bombardeo”: Petro

Fecode indicó a través de redes sociales que con este paro nacional se reclamará “el reconocimiento y pago de las primas territoriales en los entes territoriales donde están legisladas y consolidados con los pronunciamientos judiciales”.

📢Paro Nacional del Magisterio de 24 horas, 15 de abril.

✊🏽Por el reconocimiento y pago de las primas territoriales en los entes territoriales donde están legisladas y consolidados con los pronunciamientos judiciales. pic.twitter.com/E2aiDXowOt — fecode (@fecode) April 3, 2026

Asimismo, los maestros se manifestarán en defensa “del Acuerdo 003 de 2024 y del FOMAG, por la salud y la vida del magisterio y sus beneficiarios”.

Y es que una de las mayores inconformidades del gremio tiene que ver con la implementación del nuevo esquema de salud docente, administrado por Fiduprevisora, entidad encargada de manejar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y vinculada al Ministerio de Hacienda. A pesar de esto, desde el gremio recalcaron que la protesta no está orientada en contra del Gobierno.

Lea: Petro arremete contra el procurador y lo acusa de intentar frenar el nuevo contrato de los pasaportes

En ese sentido, exigirán también a la dirección de la Fiduprevisora avanzar en acciones para la estabilización del modelo de salud, por lo que consideran necesario “conformar una mesa técnica permanente Fiduprevisora, sindicatos filiales y Fecode”.

Igualmente pedirán “pronta expedición de los decretos salariales, reconocimiento y pago de las prestaciones, garantías sindicales a las ETC y materialización de los acuerdos firmados con el Gobierno”.