Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, recientemente condenado por la justicia a 26 años de prisión tras un preacuerdo con la Fiscalía, se pronunció a través de una carta sobre el hecho criminal registrado en la madrugada de este mismo jueves 19 de marzo contra personas cercanas a él y a la estructura criminal ‘los Costeños’.

Hay que señalar que hacia las 2:00 de la madrugada, criminales a bordo de un taxi atacaron a tiros a tres personas que se encontraban en el parqueadero del billar El Mister, localizado en la carrera 43 entre calles 82 y 84, en el norte de Barranquilla.

Por la mañana, la Policía comunicó que el hecho estaba relacionado con la sangrienta disputa entre las estructuras criminales ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’, al determinar la cercanía de una de las víctimas del atentado, en este caso Julio Ruiz Polanía con Díaz Collazos.

Julio Enrique resultó ser hermano de Dinelly Beatriz Ruiz Polanía, pareja del jefe de ‘los Costeños’ y quien en diciembre de 2024 entró en el radar de las autoridades luego de su captura en medio de un proceso por de lavado de activos. Cabe destacar que la mujer solo fue retenida por unas horas y luego un juez decidió ponerla en libertad.

Además, el lesionado Luis Bernal Castro, alias ‘Berna’, sería un hombre de confianza de alias Castor.

Frente al hecho, desde el centro penitenciario de Cómbita, en Boyacá, el condenado líder criminal hizo pública una carta dirigida a la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, en la que afirma estar “alejado de la violencia” y comprometido con un proceso de cambio personal.

En el documento aseguró que su intención es dejar “constancia pública” de su postura frente a los recientes hechos de orden público en la ciudad. En ese sentido, recalcó que, pese a presuntas presiones externas para retomar actividades delictivas, no cederá ante provocaciones.

“Mi vida está orientada a Cristo”, expresó en la misiva, en la que además señaló que su transformación no solo es individual, sino también un compromiso asumido con su familia.

El miembro de ‘Los Costeños’ también hizo un llamado directo a las autoridades para que actúen contra personas que, según él, estarían intentando generar violencia en Barranquilla. En la carta menciona a Digno Palomino y alias Chan, a quienes responsabilizó de buscar desestabilizar el orden público.

Esto coincide con la hipótesis de las autoridades de que el ataque de la madrugada habría sido ordenado por ‘los Pepes’.