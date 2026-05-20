El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este martes su apoyo a la expresidenta chilena Michelle Bachelet en su aspiración para convertirse en la primera secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Como presidente de la República de Colombia he decidido respaldar a Michelle Bachelet para ser la nueva secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas”, escribió Petro en su cuenta de X junto a una fotografía en la que aparece con la exmandataria chilena en la sede del Ejecutivo en Bogotá.

Petro no dio detalles sobre el encuentro ni sobre la agenda abordada con la dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), cuyo nombre ha tomado fuerza en las últimas semanas dentro de los movimientos diplomáticos impulsados desde América Latina para promover una candidatura regional al principal cargo del organismo multilateral.

En ese contexto, la expresidenta chilena ha sostenido reuniones con varios líderes latinoamericanos, entre ellos la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien la recibió recientemente en el Palacio Nacional de Ciudad de México y reiteró públicamente el respaldo de su Gobierno a su aspiración.

“Hace unos meses anunciamos nuestro apoyo para que ella presida la Secretaría General de Naciones Unidas”, afirmó Sheinbaum tras el encuentro, en el que además calificó a Bachelet como “una mujer brillante” y “promotora de la paz con desarrollo y justicia”.

La exmandataria chilena también ha mantenido contactos con otros dirigentes de la región, entre ellos el presidente panameño, José Raúl Mulino, en una campaña diplomática promovida especialmente por México y Brasil para fortalecer su eventual candidatura.

Tras terminar su segundo mandato en Chile, Bachelet se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

Entre los nombres que también han sido mencionados para suceder al portugués António Guterres, cuyo periodo finaliza el próximo 31 de diciembre, figuran la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María ‌Fernanda Espinosa, y el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La persona que aspire a dirigir la ONU deberá contar con el respaldo de la mayoría del Consejo de Seguridad, sin veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes, y posteriormente ser ratificada por la Asamblea General del organismo.