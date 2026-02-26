Con el objetivo de fortalecer la movilidad y brindar mejores condiciones a todos los actores viales, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció el inicio de las obras de ampliación de la calle 82, una de las arterias más transitadas de la ciudad. El proyecto contempla la ampliación a tres carriles entre las carreras 43 y 64, así como la transformación integral de los andenes para hacerlos más amplios e inclusivos.

A través de su cuenta en X, el mandatario destacó que esta intervención abarcará 1,7 kilómetros y tendrá como eje central la prioridad del peatón.

“Arrancamos la ampliación de la calle 82: aquí, la prioridad es el peatón. Con esta transformación gana el peatón, el adulto mayor, la mamá con su bebé en el coche, quien usa silla de ruedas; gana toda nuestra ciudad”, expresó el alcalde, resaltando que la obra incluirá zonas verdes y espacios que promuevan una movilidad más humana y segura.

Char aseguró que la ciudad salda una deuda histórica con quienes se movilizan a pie. El proyecto contempla andenes generosos a ambos lados de la vía y la siembra de 200 árboles adultos, lo que contribuirá al mejoramiento ambiental del sector.

Además explicó que la organización del parqueo en paralelo y la ampliación de la vía permitirán optimizar el flujo vehicular, una estrategia que, según indicó, ha dado resultados positivos en corredores como la carrera 49C y la carrera 50.

El alcalde también agradeció a los ciudadanos por la paciencia durante la ejecución de las obras, financiadas con recursos provenientes del pago de impuestos.

Cortesía Alcalde Char en el inicio de obras de la ampliación de la calle 82.

“Estoy seguro que el barranquillero va a esperar este rato porque saben que van a disfrutar, como han disfrutado de todas las cosas. Les pedimos, por supuesto, paciencia, que comprendan, pero que este desarrollo de Barranquilla es inatajable y para pensar en una Barranquilla amable, tenemos que hacerla una ciudad que sea mucho más confortable, y no solamente para el carro, sino para el que camine”, afirmó.

El proyecto contempla la ampliación de la vía a 9 metros de ancho, la reparación y reconstrucción de pavimento en mal estado y la construcción de andenes con criterios de accesibilidad universal. Asimismo, se realizará la subterranización de redes de voz y datos, la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, y el refuerzo del sistema de alumbrado público.

Comerciantes y trabajadores del sector han recibido positivamente el anuncio. Alejandro Pérez, quien labora en la zona intervenida, aseguró que la obra ayudará a descongestionar el tráfico y facilitará los desplazamientos, especialmente en horas pico.

“Esto es magnífico porque queda más amplio y se descongestiona un poco el tráfico, hay más capacidad para los carros, para coger varias líneas de la vía. Yo espero que lo hagan pronto, porque el tráfico es pesado y de tarde es un poco más”, señaló.

Con esta intervención, la administración distrital busca consolidar un modelo de ciudad más ordenado, sostenible e incluyente, donde la movilidad no solo beneficie a los vehículos, sino también a quienes recorren las calles a pie.