En las últimas horas fue reportado un hecho violento bajo la modalidad de sicariato en hechos ocurrido en el perímetro urbano del municipio de Uribia, La Guajira.

Leer también: Ejército recupera camioneta hurtada tras combate con ‘los Pachenca’ en La Guajira

Según la información preliminar, un hombre que caminaba en vía pública resultó gravemente herido luego de ser atacado con arma de fuego por un individuo que se movilizaba en una motocicleta y huyó tras dispararle en dos oportunidades.

Las autoridades revelaron que la víctima responde al nombre de Fernando Pushaina, de 29 años de edad, quien fue auxiliado por obreros que se encontraban en el lugar y lo trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde permanece estable de acuerdo a lo indicado por los galenos en turno.

Estos mismos revelaron que el nativo presenta dos heridas de entrada y salida en su pierna izquierda y derecha.

El atentado se registró a las 9:00 de la mañana de este jueves 26 de febrero, en la diagonal 6 del barrio San José de la capital indígena de Colombia.

La Policía del departamento indicó que los hechos son materia de investigación por parte de unidades de la Sijín y Sipol, quienes adelantan labores para establecer los móviles y la captura del responsable.