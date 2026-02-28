Como parte del proceso de reversión del contrato de concesión de Autopistas del Caribe, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) formalizó la entrega de dos tramos del corredor Cartagena – Barranquilla, en el sector de la Cordialidad, al Distrito de Cartagena. La decisión quedó oficializada mediante acto administrativo, luego de que la entidad nacional verificara el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas.

Leer también: Amor de madre: la ‘medicina’ más efectiva para enfrentar una enfermedad huérfana

La transferencia comprende 3,84 kilómetros de vías consideradas estratégicas para el acceso y la movilidad en la capital de Bolívar. Se trata del tramo de Calicanto, entre el kilómetro 0+000 y el kilómetro 2+023, que incluye la glorieta del barrio El Pozón, así como el segmento Ternera – SAO, correspondiente a la Ruta Nacional 9005, desde el PR 99+630 hasta el PR 101+450.

“Ambos sectores son puntos neurálgicos de conexión urbana y de entrada para quienes llegan a Cartagena desde distintos puntos del país”, expuso la entidad adscrita al Ministerio de Transporte.

El presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray, señaló que la articulación con el Distrito de Cartagena será clave para garantizar la continuidad en la prestación del servicio vial.

“Valoramos la decisión del Distrito de recibir estos tramos, fundamentales para la movilidad y la conectividad de Cartagena. Confiamos en que su articulación con nuevos proyectos urbanos y la adecuada conservación de zonas verdes, especialmente en el acceso por El Pozón, garantizarán un servicio eficiente y sostenible para los cartageneros”, afirmó.

A su turno, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, calificó la entrega como un “avance significativo” para la ciudad. El mandatario manifestó que el Distrito asume estos tramos con el propósito de fortalecer la planificación del tránsito en áreas estratégicas y mejorar la conectividad interna y externa de la capital bolivarense.

“Este es un paso importante para la ciudad. Asumimos estos tramos con el compromiso de integrarlos a nuestra planificación vial y fortalecer la movilidad en puntos estratégicos de ingreso y conexión urbana”, señaló el mandatario.

Desde la ANI se explicó que esta acción marca un momento determinante dentro del proceso de reversión contractual, que continuará con la entrega física de otros componentes de la infraestructura al Instituto Nacional de Vías (Invías), a través de sus direcciones territoriales en Bolívar y Atlántico.

La entidad reiteró que el objetivo es culminar la transición de manera ordenada, garantizando condiciones óptimas y protegiendo el patrimonio público.

Etapa de reversión

Desde el inicio de la concesión en 2021, Autopistas del Caribe tuvo a su cargo la operación y el mantenimiento vial del corredor de carga Cartagena-Barranquilla, así como la ejecución de acciones sociales, ambientales y comunitarias en sus zonas de influencia.

Sin embargo, diversos hechos de protesta social que se presentaron durante la ejecución del contrato generaron afectaciones que impidieron el cierre financiero. Es de anotar que se activaron varios mecanismos de compensación ante un menor recaudo en las estaciones de peaje e incumplimientos en la instalación de otros en el sector de Arroyo Grande, en jurisdicción del municipio de Luruaco.

Según el cronograma establecido, entre los meses de febrero y junio se llevarán a cabo recorridos técnicos conjuntos entre la Agencia, el Invías, la concesión y la interventoría, con el propósito de realizar los inventarios de infraestructura y bienes, diligenciar los formatos correspondientes y consolidar la documentación requerida para la reversión integral del corredor y de las estaciones de peaje al Invías, prevista para el 22 de julio.

Hasta dicha fecha, la concesión Autopistas del Caribe continuará desarrollando actividades en “estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales”, por lo que mantendrá las labores de operación y mantenimiento de los 253 kilómetros del corredor.

De igual manera, ejecutará la operación y el recaudo en las seis estaciones de peaje existentes: Gambote, Pasacaballos, Turbaco y Bayunca, ubicadas en el departamento de Bolívar, así como en Sabanagrande y Galapa, en jurisdicción de Atlántico.