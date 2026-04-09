En las últimas horas fue reportada ante las autoridades la desaparición de un comerciante en el norte del departamento de La Guajira.

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El privado de la libertad fue identificado como Giovanni Guarín Ciro, de 39 años de edad, de quien se desconoce su paradero hasta la fecha.

El caso se registró a las 5:00 de la tarde de este miércoles 8 de abril, en la invasión Villa Fausta, ubicada en el área rural del municipio de Uribia.

Según la información preliminar, el mencionado se encontraba supervisando una construcción de su propiedad, cuando llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta que lo intimidaron con armas de fuego, lo obligaron a abordar una camioneta de color blanco de su propiedad y huyeron con rumbo desconocido por una trocha.

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La denuncia del secuestro fue revelada a la Policía Nacional, por lo que unidades del Gaula y la Gaula Militar del Ejército iniciaron las verificaciones para devolverlo sano y salvo a su hogar.

Cierre de comercio y protesta

Frente a las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Uribia, se congregaron los comerciantes del sector de Cuatro Vías y de demás del municipio, para alzar la voz y con pancartas protestar por el reciente secuestro de Giovanni Guarín.

Hecho delictivo que se suma a un sinnúmero de delitos que se vienen perpetrando contra este gremio en especial y la comunidad en general.

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Además, los comerciantes denunciaron un mal servicio de energía y aprovecharon para cerrar sus negocios este jueves 9 de abril.