Desde la Alcaldía Distrital, entregaron un balance positivo que consolidó, dinamizó el turismo y la economía local durante la Semana Santa en Riohacha.

Leer también: Entidades ambientales y comunidades indígenas adelantan restauración de manglares en La Guajira

Mediante la aplicación de la estrategia “Riohacha, vive la experiencia”, arribaron a la ciudad más de 7.200 pasajeros a través de más de 50 vuelos comerciales.

La agenda turística se concentró en la zona 3 de las playas, posicionando este sector como epicentro de actividades deportivas, recreativas, culturales y de emprendimiento, con una alta participación de residentes y visitantes.

Durante la Semana Mayor, en el componente deportivo se desarrollaron competencias en cuatro disciplinas: boxeo, voleibol, fútbol y rugby, con la participación de 24 equipos en las modalidades colectivas y 10 deportistas en boxeo. Estas jornadas permitieron la entrega de 14 trofeos, fortaleciendo el uso del espacio público y el turismo deportivo en la ciudad.

Las actividades culturales y recreativas, desarrolladas en el hangar dispuesto para la programación, incentivaron la participación ciudadana mediante la entrega de más de 45 premios en electrodomésticos, generando una alta afluencia de público y dinamismo en la zona.

En el frente económico, la ‘Feria del dulce y la gastronomía’ reunió a 30 emprendedores que ofrecieron dulces tradicionales, potajes y platos típicos de la temporada. Se destacó la participación de emprendedores de la zona rural, ampliando la oferta y promoviendo la inclusión productiva en el Distrito.

La agenda cultural se complementó con presentaciones de artistas locales, nacionales e internacionales, incluyendo un invitado especial de Hong Kong, lo que aportó diversidad y fortaleció el atractivo turístico de la ciudad.

De manera paralela, las actividades religiosas se desarrollaron en las principales parroquias de la ciudad, iniciando con el Jueves Santo con misas, lavatorio de pies y procesiones; el Viernes Santo con el solemne viacrucis y la tradicional procesión del Santo Sepulcro; el Sábado Santo con la vigilia pascual; y culminando el Domingo de Resurrección con la procesión del Encuentro y las celebraciones eucarísticas de Pascua.

Fue una semana en la que, según el alcalde Genaro Redondo Choles, “la ciudad demostró su capacidad de articulación para promover un turismo organizado, participativo y diverso”.

El mandatario también destacó que la Semana Mayor “permitió visibilizar el gran potencial de Riohacha, brindando a propios y visitantes una experiencia integral que combina cultura, tradición y desarrollo”.

Durante la temporada se mantuvo la operación regular del aeropuerto Almirante Padilla y se implementaron controles en los principales ejes viales, facilitando la movilidad y el flujo organizado de visitantes.

Como antesala a la temporada, la Administración Distrital impulsó la ruta turística en vehículos tipo tuk tuk eléctricos, que recorre 38 puntos emblemáticos de Riohacha, consolidándose como una alternativa organizada para visitantes.

La Administración Distrital resaltó el trabajo articulado con instituciones marítimas y terrestres como la Armada Nacional, Dimar, Policía Nacional, Instramd, Ejército Nacional, Migración Colombia, organismos de socorro y empresas de servicios públicos, lo que permitió garantizar un ambiente seguro, limpio y ordenado en los distintos escenarios. A este esfuerzo se sumó la Fundación Guajira Aventura, que apoyó las labores de control, prevención y cuidado de bañistas en las zonas de mayor afluencia.