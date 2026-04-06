A través del proyecto Manglares para la Comunidad y el Clima, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y WWF Colombia, adelantan acciones conjuntas para la recuperación de ecosistemas estratégicos en el departamento, para fortalecer la protección ambiental y mantener el equilibrio climático en zonas costeras.

Lea más: Con cayuqueras se potencializa el ecoturismo en el río Ranchería

La iniciativa contempla la restauración de zonas de manglar en los Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI) Delta del Río Ranchería (Riohacha), Musichi (Manaure) y Bahía Hondita (Uribia), con la participación activa de comunidades wayuu y organizaciones locales como los Guardianes de Ambiente y Paz Aimajushi, José Ladeus y Asomanglares, quienes han sido actores clave en el desarrollo de este proceso.

Entre las acciones implementadas se destacan la recuperación de canales hídricos, la colecta de semillas, la siembra de plántulas y el seguimiento técnico en campo, permitiendo avanzar en la rehabilitación integral de estos ecosistemas, fundamentales para la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático.

Ver más: ‘No hay orden de captura, siguen las investigaciones’: Fiscalía sobre caso de psicóloga baleada en Uribia

Cortesía Corpoguajira

En la fase final del proyecto, se llevó a cabo el monitoreo de las áreas intervenidas, así como la socialización de resultados sobre la percepción comunitaria frente a los servicios ecosistémicos que brindan los manglares. De igual manera, se instalaron vallas de señalización en las zonas restauradas y en los viveros establecidos, fortaleciendo los procesos de educación y apropiación ambiental.

Lea también: Policía rescata a hombre tras sufrir descarga eléctrica mientras instalaba un aire acondicionado en Maicao

Finalmente, en las instalaciones de Corpoguajira se desarrolló un taller de fortalecimiento de capacidades liderado por WWF Colombia y la Fundación Probono, orientado a mejorar las competencias administrativas y operativas de las organizaciones participantes, garantizando la sostenibilidad de las acciones a largo plazo.