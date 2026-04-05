Navegando por el río Ranchería, en La Guajira, se consolidó el proyecto ecoturístico ‘Cayuquera Sanjuanera’. El recorrido es por un brazo de este importante afluente hídrico que desemboca en el mar Caribe, cuyo tramo fue recuperado en jornadas de limpieza adelantadas en articulación con comunidades indígenas y los Guardianes del Río Ranchería y Corpoguajira.

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Este trabajo permitió devolverle la navegabilidad a un sector que durante años estuvo obstruido por mangles y sedimentos.

Actualmente el proyecto beneficia directamente a cuatro comunidades indígenas, que hoy encuentran en las cayuqueras una fuente de ingresos y una oportunidad para preservar y compartir su cultura. En este primer año, más de 5.000 visitantes, entre locales y turistas, han disfrutado de esta experiencia de etnoturismo a orillas del río.

La iniciativa fue inaugurada durante esta Semana Santa por el gobernador Jairo Aguilar, quien presentó ampliación del recorrido turístico, que inicia en el muelle ubicado al lado del puente del Riito, que va hasta la comunidad indígena de Waipe y ahora se extiende hasta la desembocadura del río en el mar Caribe.

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“La meta es seguir creciendo. Queremos que cada municipio del departamento cuente con su propia cayuquera, llevando el nombre de su territorio y mostrando al mundo la riqueza cultural y natural de La Guajira. Además, buscamos que cuando los turistas se suban aquí, se motiven a conocer ese municipio representado en la cayuquera y vivan la experiencia”, destacó el gobernador Aguilar.

Las cayuqueras operan de jueves a domingo mediante reserva previa y ofrecen diferentes paquetes turísticos y experiencias, tanto para visitantes como para habitantes del departamento que deseen redescubrir el potencial del río Ranchería.