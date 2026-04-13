Tras conocerse la masacre de cinco jóvenes durante una incursión armada en el perímetro urbano de Maicao, en La Guajira, Miguel Felipe Aragón González, alcalde del municipio, convocó para este lunes 13 de abril, un Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que participarán las autoridades competentes, con el fin de evaluar la situación y definir acciones concretas que permitan reforzar las labores de seguridad frente a este lamentable hecho.

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A su vez, el mandatario expresó su rechazo categórico frente a estos actos de violencia que enlutan a familias maicaeras. “Reiteramos el compromiso de seguir fortaleciendo las acciones orientadas a la seguridad, la convivencia ciudadana y la protección de la vida”.

De igual manera, hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita esclarecer lo ocurrido, utilizando los canales oficiales dispuestos por las autoridades, con garantía de absoluta reserva.

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Finalmente, el burgomaestre expresó que la Administración Municipal activó los canales de articulación institucional con la Policía, la Fiscalía y demás autoridades, con el propósito de respaldar las labores de investigación, atención y restablecimiento del orden en la zona.

La incursión armada ilegal se registró en la mañana de este domingo en el barrio Villa Mery, en la municipalidad fronteriza.

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