Al menos 14 personas murieron en las últimas horas en el departamento de La Guajira en dos ataques de grupos armados en Maicao y en una zona rural de Uribia, entre las que se encuentran dos menores de 17 años, informó este domingo la Defensoría del Pueblo.

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“En Maicao, cinco jóvenes fueron asesinados en el barrio Villa Mery, entre ellos un menor de edad de 17 años”, señaló la Defensoría, que advirtió sobre el impacto de estos hechos en la población joven de la región.

Por otra parte, en una zona rural del municipio de Uribia, conocida como la capital indígena de Colombia, se registró un enfrentamiento armado entre el Ejército y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que dejó tres militares heridos y la muerte de nueve presuntos integrantes de ese grupo armado ilegal.

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Según datos preliminares conocidos por la Defensoría, entre los fallecidos en ese combate también se encuentra un menor de edad de 17 años, lo que vuelve a poner en evidencia la presencia de niños y adolescentes en dinámicas del conflicto armado.

Ante estos hechos, la entidad pidió al Gobierno reforzar las medidas de protección para prevenir el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales en la región.

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Estos episodios de violencia se producen en medio de un recrudecimiento de la actividad de grupos armados en el Caribe colombiano, donde operan estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

El Gobierno anunció el sábado el refuerzo de la ofensiva contra estos grupos en departamentos como La Guajira, Magdalena y Cesar, con el aumento del pie de fuerza y nuevas capacidades militares.