Al completarse una semana de la polémica filtración de un video íntimo trucado relacionado con una mujer embarazada que fue atacada a bala por un individuo a bordo de una motocicleta el pasado 22 de marzo en la terraza de su casa en Uribia, La Guajira, el alcalde del municipio de Manaure, Jhon Galvis Pimienta Jusayú, en el mismo departamento, se pronunció sobre la publicación del mismo en su cuenta personal de la red social Instagram, sosteniendo la misma versión transmitida mediante un comunicado de la Alcaldía Municipal.

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“En días anteriores hackearon mi página de Instagram, en donde publicaron unas imágenes que fueron transformadas. Catherin Paola Torres Barros, desde la familia Pimienta Amaya, queremos expresar nuestra solidaridad y acompañamiento en este proceso”.

De igual manera, el burgomaestre manifestó que ya realizó las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para esclarecer estos hechos. Y que los responsables del hackeo asuman sus consecuencias.

Respecto a las investigaciones sobre los móviles del atentado contra la psicóloga de 27 años, que dio a luz a su bebé de ocho meses por las circunstancias que vivió, las autoridades se mantienen herméticas, así como con la vulneración de su intimidad con la manipulación de imágenes para degradarla.

En cuanto a su estado de salud, se conoció que ya se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, al igual que su hija.