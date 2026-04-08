Tras el balance operativo de la reciente temporada de Semana Santa, la Alcaldía de Riohacha mantiene activas las jornadas de limpieza en sus playas, luego de la recolección de 1.216 toneladas de residuos como resultado del incremento en la afluencia de visitantes.

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Ante la alta dinámica registrada en los días previos y durante la temporada, la Administración Distrital puso en marcha un plan de acción articulado con la empresa Interaseo, bajo la coordinación de la Dirección de Servicios Públicos y con el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, que permitió garantizar playas limpias antes, durante y después del periodo.

Durante la ejecución de este plan, más de 20 operarios fueron desplegados a lo largo del litoral, cubriendo más de 2.5 kilómetros de playas en jornadas extendidas que incluyeron horarios desde las 6:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y un turno nocturno entre la 1:00 a.m. y las 2:30 a.m., asegurando una intervención continua en los puntos de mayor concentración.

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Alcaldía de Riohacha

La Administración Distrital precisó que estos horarios correspondieron al operativo especial implementado durante la temporada, mientras que la empresa Interaseo mantiene su cronograma habitual de limpieza de manera permanente en las playas de Riohacha.

El director de Servicios Públicos, Samir Mendoza, señaló: “Después de la temporada de Semana Santa seguimos articulados con Interaseo para mantener activas las jornadas de limpieza en nuestras playas. Este es un trabajo permanente, pero también hacemos un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable de estos espacios, evitando arrojar residuos y contribuyendo al cuidado de nuestras playas”.

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Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Hugo Banderas, destacó la relevancia del litoral para la ciudad: “Las playas de Riohacha son de las más extensas de Colombia y representan un activo clave para la ciudad. Hoy trabajamos para que Riohacha mire al mar, no solo como un espacio turístico, sino también como un escenario para actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento integral de su potencial”.

La Alcaldía de Riohacha sumará a estas jornadas operativas acciones de sensibilización y educación ambiental, en el marco de la estrategia “Yo limpio, tú limpias”, orientadas a promover el uso adecuado de las playas y el manejo responsable de los residuos. Con esta iniciativa se busca fortalecer la conciencia ciudadana y fomentar hábitos que contribuyan al cuidado y la sostenibilidad del litoral.