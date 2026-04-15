Los avalúos catastrales y el costo del impuesto predial han generado una gran problemática a nivel nacional. En varios departamentos, los campesinos, propietarios de tierras y habitantes en general bloquearon las principales vías en señal de protesta por el aumento desmesurado en el avalúo catastral, de hasta más del 500%, realizado por el IGAC.

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Los bloqueos llevan más de seis días, afectando la movilidad de miles de personas y vehículos por estas carreteras. Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el levantamiento del paro en Santander y Norte de Santander, tras alcanzarse acuerdos entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales.

Asimismo, anunció este miércoles la instalación de mesas técnicas con alcaldes y voceros para avanzar en soluciones concretas que resuelvan la problemática.

Benedetti indicó además que junto al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se pactó el ajuste de los avalúos catastrales en los municipios afectados.

El mininterior señaló que el acuerdo alcanzado con los campesinos en el departamento de Santander puede servir como hoja de ruta para lograr también acuerdos con los campesinos que continúan en paro en Boyacá, Cundinamarca y Casanare.

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Por su parte, el gobernador de Santander confirmó que se llegó a un pleno acuerdo con el Gobierno nacional para la revisión de los avalúos catastrales, y por lo tanto se levantaron los bloqueos en las vías del departamento.

Con la firma de los acuerdos, se dio igualmente apertura de la vía nacional que conecta a Girón con Lebrija, tras seis días de permanecer bloqueada. Los conductores celebraron las negociaciones alcanzadas, que permitieron el levantamiento de la manifestación campesina.