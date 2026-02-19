Durante cuatro días han persistido bloqueos en el sur del Cesar, específicamente en los municipios de San Alberto y Pailitas, donde los manifestantes -que son del gremio de volqueteros- habilitan el paso de manera intermitente, entre 20 y 30 minutos.

Los manifestantes reclaman contratación y mejoramiento de condiciones a la empresa KMA, encargada de la construcción de la carretera Sabana de Torres- Curumaní, una importante arteria vial que conecta al interior del país con la región Caribe.

La vía paralizada ya empieza a generar consecuencias, pues entre los vehículos represados se encuentran aquellos dedicados al transporte de hortalizas y verduras provenientes de la región de Santander, como también combustible desde Barrancabermeja hacia municipios como Aguachica, San Martín y otros del sur del Cesar.

El alcalde del municipio de San Alberto, Edgar Díaz, indicó que se han realizado mesas de concertación con la participación de la empresa KMA, la ANI y representantes del gremio de volqueteros. Sin embargo, no se han logrado acuerdos debido a que la parte del Gobierno nacional indicó que negocian con cese de actividades en las vías.

“Se fijó una nueva reunión con el vicepresidente de la ANI, el alcalde de Sabana de Torres y mi persona, y representantes de los gremios de volqueteros para evaluar el pliego de peticiones y tomar una decisión, sin embargo, sigue la protesta, abren cada tres horas, entre 20 minutos y media hora, y vuelven a cerrar y así han mantenido el bloqueo. Ya hay problemas de movilidad en la despensa agrícola, tampoco hay abastecimiento de combustible que llega desde Barrancabermeja”, indicó el alcalde Edgar Díaz.

Explicó que las contratistas son empresas del Estado que tienen sus políticas propias de contratación, con las que no están de acuerdo los volqueteros y ahí la raíz del problema que mantiene a una región paralizada.