El Juzgado Primero Penal Especializado de Valledupar emitió sentido de fallo condenatorio en contra de Luis Fernando Higuita, confeso abusador sexual de una joven en el cerro, ubicado detrás de la DPA, en esta capital.

Los hechos se remontan al 15 de marzo de 2025, cuando una pareja joven de novios, transitaban en una motocicleta por la carrera 4, con sentido norte- sur. Al pasar por unos resaltos, fueron interceptados por un grupo de delincuentes que les hurtaron sus pertenencias, entre estas celulares y el vehículo. No conforme con esto, uno de los individuos abusó sexualmente a la joven, quien no supera los 25 años.

Este caso escaló a la opinión pública que pedía justicia, principalmente colectivos de defensa de derechos de las mujeres. Semanas después, la Policía Metropolitana capturó a dos sospechosos por estos hechos.

Sin embargo, Luis Fernando Higuita no fue capturado en ese momento, sino que se entregó de manera voluntaria ante el CTI de la Fiscalía, que materializó la orden de captura por los delitos de acto sexual agravado en concurso homogéneo y sucesivo con hurto calificado, secuestro simple y fabricación y tenencia de arma de fuego. En las audiencias concentradas, este hombre aceptó su responsabilidad.

Además, los resultados de las pruebas biológicas realizadas por Medicina Legal, a la víctima dieron positivas para abuso sexual, lo cual fue determinante para la condena.

Es de señalar que por estos mismos hechos también están siendo procesados Jorge Luis Altamar Armenta y Nelson José Guerrero Almanza, quienes resultaron negativos en las pruebas biológicas realizadas por el Instituto Forense, y su proceso se encuentra en etapa de acusación.

Asimismo, el pasado 13 de enero, en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, seccional Cesar, se entregó acompañado de su abogado Jesús Manuel Torregrosa Ramos, de 23 años, quien figuraba en el cartel de los más buscados por la Policía Metropolitana de Valledupar, por estas presuntamente vinculado a dicha abuso sexual, hurto y secuestro.

Entre tanto, el Juzgado que emitió la condena programó la lectura del fallo para este jueves 19 de enero, fecha en la que se conocerá los años que pagará de cárcel Luis Fernando Higuita, que serían cercanos a 40.