La Fiscalía General de la Nación lanzó una alerta preventiva por una modalidad criminal que afecta a turistas nacionales y extranjeros: falsas citas pactadas a través de aplicaciones digitales que terminan en hurtos y otros hechos violentos.

Leer más: Motociclista falleció tras chocar contra una tractomula en la vía Montería –Planeta Rica

Según la entidad, los delincuentes se hacen pasar por personas confiables, ganan la atención de sus víctimas y concretan encuentros en lugares aislados para cometer los robos.

Esta campaña surge tras una investigación adelantada en Santa Marta, donde más de 15 personas fueron judicializadas.

Uno de los casos más graves fue el de un ciudadano italiano que perdió la vida bajo esta modalidad.

La Fiscalía pidió a la ciudadanía no bajar la guardia, desconfiar de citas sospechosas y denunciar de inmediato a la Línea 122.