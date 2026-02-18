La violencia volvió a golpear al mundo artistico con el asesinato del cantante urbano Andrés Manjarrés Álvarez, conocido en el mundo musical como ‘Felo Millones’, quien fue víctima de un atentado sicarial en la noche del pasado 17 de febrero en el barrio Olaya Herrera, al sur de Cartagena.

De acuerdo con información de testigos, el ataque ocurrió hacia las 7:40 de la noche cuando el joven artista salia caminando de un centro comercial de la zona. En ese momento fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero descendió del vehículo y le disparó en repetidas ocasiones, sin mediar palabra.

El cuerpo de ‘Felo Millones’ quedó tendido en plena vía pública, escena que fue registrada en varios videos difundidos en redes sociales.

El cantante vestía zapatos deportivos, bermuda de jean y un suéter amarillo de manga larga.

Funcionarios de la Sijín realizaron la inspección técnica del cadáver, que posteriormente fue trasladado a la morgue de Medicina Legal.

La Policía Nacional confirmó que la víctima tenía una anotación judicial en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por porte ilegal de arma de fuego en el año 2022.

Tras conocerse la noticia, amigos, colegas y seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de despedida, lamentando la muerte del joven artista cartagenero que empezaba a abrirse camino en el género del trap.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.