La fuerte lluvia acompañada de vientos huracanados y tormentas eléctricas que se registró la tarde de este martes 17 de febrero en buena parte del territorio de los Montes de María causó afectaciones en el municipio de El Carmen, Bolívar.

Lea más: En Cartagena impulsan la Ruta Ecoturística y Comunitaria de La Boquilla

Casas destechadas; árboles, líneas de conducción de energía y postes derribados, se cuentan entre los estragos generados por este fenómeno climático que a su vez obligó a los conductores de la ruta nacional de la Troncal de Occidente a disminuir la velocidad y otros prefirieron detenerse y esperar que pasara el torrencial aguacero.

Lo mató un rayo

De otra parte, la tarde del lunes 16 de febrero en medio de una fuerte lluvia también acompañada de vientos huracanados y tormentas eléctricas una de estas últimas descargas le cayó a un jovencito de 17 años y le causó la muerte.

Cortesía

Ver más: Cartagena realiza velatón por DJ Dever tras su desaparición en el Atlántico

El caso se registró en el barrio La Manga del municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, cuando el adolescente jugada fútbol.

Cursaba décimo grado en la Institución Educativa Manuel Ángel Anachury, donde era muy conocido por ser un estudiante sobresaliente.