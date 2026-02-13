A las 6:00 p. m. de este jueves 12 de febrero comenzó en la calle Dardanelos, barrio Torices, en Cartagena, la velatón por DJ Dever y dos integrantes de su equipo, Anthony y Leo, quienes permanecen desaparecidos desde el martes tras un evento en el municipio de Tubará, Atlántico.

La convocatoria fue promovida por familiares y allegados del productor cartagenero, quienes pidieron acompañamiento ciudadano para mantener visible el caso y exigir su pronta liberación.

Con velas y mensajes de apoyo, asistentes se reúnen esta noche en uno de los sectores tradicionales de la ciudad. El llamado circuló en redes sociales durante el día, invitando a la comunidad a unirse al acto simbólico.

La velatón por DJ Dever se desarrolla mientras continúan las investigaciones sobre su desaparición y la de los dos miembros de su equipo de trabajo.

Lo que se sabe de la desaparición de DJ Dever

El productor y compositor del colectivo musical Passa Passa Sound System fue reportado como desaparecido desde la noche del martes, cuando se encontraba en el departamento del Atlántico trabajando en una fiesta privada en Playa Mendoza.

De acuerdo con versiones entregadas por su equipo, el DJ habría sido desnudado y maniatado por personas que lo contrataron para el evento. Desde entonces, no se ha tenido comunicación directa con él.

En las últimas horas se conoció que el vehículo en el que se movilizaba fue hallado, lo que constituye un elemento relevante dentro de la investigación. Sin embargo, no se ha confirmado el paradero del artista ni el de sus colaboradores.

El último mensaje a su esposa

El DJ, cuyo nombre es Deverson José Ríos Caicedo, sostuvo su última comunicación con su esposa alrededor de las 10:00 p. m. del martes.

Según versiones conocidas por medios nacionales, le escribió para advertirle que la fiesta donde se encontraba “está sospechosa”. Tras ese mensaje, el teléfono dejó de responder.

También se informó que compartió su ubicación en tiempo real con su pareja al notar situaciones que le generaron desconfianza durante el evento. Desde ese momento, no volvió a contestar llamadas ni mensajes.