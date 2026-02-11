La Policía del Atlántico confirmó en la mañana de este miércoles 11 de febrero la activación de un protocolo de búsqueda con el Grupo Gaula de la institución armada luego de la denuncia de la desaparición del artista cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, más conocido como DJ Dever.

La versión que ha circulado en redes y que poco a poco se ha extendido es que Ríos Caicedo habría sido contratado para un evento privado en una finca del corredor costero del Atlántico, el cual se llevaría a cabo en la noche de este martes 10 de febrero, y, después de eso, su familia perdió contacto con este.

Instagram: @dj_dever DJ Dever habría sido contratado para un evento privado en una finca del corredor costero del Atlántico.

En esa línea, la Policía del Atlántico señaló que “frente a la presunta desaparición de un DJ en el municipio de Tubará, una vez se conoció la información, se activó de inmediato el protocolo establecido con el GAULA de la Policía, quienes adelantan labores de verificación y recolección de información para esclarecer los móviles del caso. Apenas tengamos la información, se la estaremos compartiendo de manera oportuna”.

EL HERALDO conoció que dos bailarinas que acompañaban al artista y hacen parte de su show habrían sido dejadas en un centro comercial del norte de Barranquilla en las últimas horas. Sin embargo, dos de sus colaboradores, llamados Anthony y Leo, también están extraviados.