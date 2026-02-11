Crece la preocupación y la angustia en el ámbito artístico y entre familiares tras conocerse la desaparición del artista cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, conocido musicalmente como DJ Dever y reconocido integrante del grupo Passa Passa Sound System, cuyo paradero se desconoce desde la noche de este martes 10 de febrero, cuando se encontraba en el departamento del Atlántico cumpliendo compromisos laborales.

Leer también: Hallan cuerpo sin vida de un hombre envuelto en sabanas en la vía Barranquilla – Juan Mina

De acuerdo con información suministrada por su entorno cercano, el artista habría participado en un evento privado, presuntamente en jurisdicción de Tubará. Desde entonces no se ha tenido contacto con él.

Un comunicado emitido por la familia de Passa Passa señala que DJ Dever se encuentra desaparecido junto con dos de sus trabajadores, sin que hasta el momento se conozcan detalles sobre su paradero o las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Co

Según versiones conocidas por medios de Cartagena, la última conversación que sostuvo el DJ fue con su esposa, a quien le manifestó que el lugar donde se encontraba le parecía “sospechoso”, mensaje que hoy cobra relevancia dentro de la investigación.

Actualmente, el caso es atendido por autoridades del Atlántico, que adelantan acciones de investigación para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero del DJ y las demás personas que fueron reportadas como desaparecidas.

EL HERALDO conoció que dos bailarinas que acompañaban al artista y hacen parte de su show habrían sido dejadas en un centro comercial del norte de Barranquilla en las últimas horas.