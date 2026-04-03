El departamento del Atlántico encendió alertas tras evidenciar un incremento en los embarazos en menores de 14 años, pese a que en términos generales se registra una leve disminución en los casos de gestación en adolescentes.

De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Salud del Atlántico, a la semana epidemiológica 9 de 2026 se reportan 295 embarazos en jóvenes entre 10 y 19 años, cifra inferior a los 308 casos registrados en el mismo periodo del año anterior.

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Sin embargo, el análisis técnico evidenció un aumento en el grupo de menores de 14 años, donde los casos pasaron de 9 a 12, lo que representa un incremento del 33 %. En contraste, el grupo de 15 a 19 años concentra 283 casos.

El municipio de Soledad lidera las estadísticas con 111 casos, con una mayor incidencia en población del régimen subsidiado.

“Realizamos un análisis de los indicadores de la tasa de fecundidad que tenemos en estos momentos, marcando un indicador en menores de 14 años con 12 nacimientos a semana 9”, explicó Yuranis Vallecia Mosquera, del programa de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes.

En materia de violencia sexual, las autoridades reportaron 26 casos en menores de 10 a 14 años en lo que va de 2026, una disminución frente a los 46 casos del año anterior. No obstante, se mantiene la preocupación debido a la gravedad de los hechos, teniendo en cuenta que el 92 % de las víctimas son niñas.

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El acto sexual continúa siendo la forma de violencia más frecuente, con el 41 % de los casos, seguido del acceso carnal con el 24 % y el acoso sexual con el 20 %.

Frente a este panorama, la Gobernación del Atlántico reforzó la implementación del modelo de Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ), enfocado en brindar orientación, acceso a métodos anticonceptivos y prevención de infecciones de transmisión sexual.

Entre las acciones adelantadas se encuentra la entrega de 15 mil preservativos y material educativo durante el primer trimestre del año, así como el fortalecimiento del trabajo en instituciones educativas en municipios priorizados como Campo de la Cruz, Candelaria, Malambo, Manatí, Polonuevo y Soledad.

“Buscamos promover la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, abordando temas como el abuso y la violencia sexual”, señaló María Patricia Arias, referente del programa de Salud Sexual y Reproductiva.

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Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a fortalecer la articulación institucional y mejorar la gestión territorial, teniendo en cuenta que solo el 35 % de las secretarías de salud han presentado sus Planes de Acción en Salud para 2026.

Con este panorama, el Atlántico busca contener el embarazo a temprana edad y reforzar las estrategias de prevención dirigidas a niños, niñas y adolescentes.

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