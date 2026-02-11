Un macabro hallazgo fue reportado en la mañana de este miércoles 11 de febrero en la vía que comunica a Barranquilla con el corregimiento de Juan Mina, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en plena carretera.

De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos, la víctima se encontraba envuelta en mantas y bolsas, y al parecer habría sido lanzada desde un vehículo en movimiento. Posteriormente, otro automotor que transitaba por el corredor vial le habría pasado por encima.

Una de las versiones preliminares por parte de las autoridades, indican que el mismo vehículo desde el cual fue arrojado el cuerpo sería el responsable de arrollarlo.

La persona fallecida, cuya identidad aún es desconocida, presentaba destrucción total de la masa encefálica, producto del fuerte impacto, lo que dificulta establecer de manera preliminar las causas exactas de la muerte.

Hasta el lugar se desplazaron unidades del CTI de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

Las autoridades buscan establecer si la víctima presentaba signos de violencia previos, lo que permitiría determinar si fue asesinada antes de ser abandonada en la carretera.