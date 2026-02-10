En las últimas horas se conoció sobre el fallecimiento de Fabián Quintero Ramírez, un suboficial del Ejército Nacional retirado, señalado de haber asesinado al hijo y madre de su expareja sentimental, Liney Fuentes Cabrera, en noviembre del año 2024 en el barrio Paraíso, jurisdicción del municipio de Malambo.

Así lo confirmó Javier Colina, abogado de la familia, que informó que Quintero se encontraba hospitalizado desde el pasado 5 de febrero en el Camino Adelita de Char tras presentar unos supuestos dolores mientras se encontraba en el Centro de Detención Transitorio en el barrio Las Estrellas.

Josefina Villarreal Javier Colina Páez, abogado de víctimas.

“La abogada defensora nos manifestó que el señor Fabián, el día 5 de febrero, estaba recluido en la estación La Estrella y se levantó de manera brusca, asustado, gritaba que lo estaban persiguiendo, y por eso fue internado en la unidad del Camino Adelita de Char el día 5 de febrero”, explicó.

Según el abogado, Quintero debía practicarse un examen psicológico el pasado 19 de enero, pero este se negó, por lo que la audiencia fue aplazada hasta dentro de un mes, exactamente el 19 de febrero.

“Hoy como a las 10:30 de la mañana me llamó del juzgado la secretaria para informarme que el señor Fabián había fallecido en el centro hospitalario donde estaba internado, informándome que había llamado al director y le había informado sobre el deceso del hombre”, detalló.

camino_adelita_de_char.jpg

Y añadió: “Por lo tanto, ya no va a haber audiencia de alegatos de conclusión, sino audiencia de reclusión por muerte”.

Hasta el momento se desconocen las causas que derivaron la muerte de Fabián Quintero Ramírez. Sin embargo, el abogado lamentó que el caso no cerrara de la mejor forma, siendo Quintero recluido en una cárcel durante muchos años, como lo deseaba la familia de la víctima.

“No me explicaron cuáles fueron las causas, solamente que había fallecido. La abogada nos dijo que había tenido una crisis de nervios, que se había levantado de manera espantosa y gritaba que tenía persecuciones (…) Se tiene ese sin sabor de que no se pudo demostrar o no hubo un fallo condenatorio, aunque todas las pruebas recaudadas por la Fiscalía y presentadas en el juicio oral eran contundentes”, manifestó.