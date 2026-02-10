Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde del pasado domingo 8 de febrero en el municipio de Santo Tomás, dejando como saldo a un motociclista herido.

Leer también: Joven es herido a bala durante atraco en un local comercial de Villa Campestre

El hecho ocurrió hacia las 6:07 de la tarde, en la calle 7 con carrera 9, en el barrio La Independencia, cuando la víctima, identificada como Adriano Elías Gascón Medina, de 54 años, se movilizaba en una motocicleta.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, el hombre habría intentado adelantar a un motocarro, sin percatarse de la presencia de un reductor de velocidad, lo que le hizo perder el control del vehículo y caer violentamente sobre la vía, golpeándose fuertemente la cabeza.

El lesionado fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Santo Tomás, a donde ingresó inconsciente, y posteriormente fue remitido a la Clínica Campbell, donde permanece bajo pronóstico reservado.

Según el reporte suministrado por las autoridades, al momento del accidente el motociclista se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes, situación que es materia de análisis dentro de la investigación que adelantan los organismos de tránsito.