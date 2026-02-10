Como Anthony Navarro Solano fue identificado el joven de 22 años que resultó gravemente herido por arma de fuego en medio de un atraco registrado en la tarde del pasado domingo 8 de febrero, al interior de una tienda OXXO, ubicada en el barrio Villa Campestre, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia.

Leer también: Identifican a joven que muere a manos de atracadores en Soledad

El hecho ocurrió hacia las 3:00 de la tarde, en el establecimiento situado en la carrera 30 con calle 1, cuando Navarro Solano se encontraba realizando compras en compañía de varios amigos.

Según el reporte preliminar por parte de la Policía, un sujeto ingresó al local comercial, desenfundó un arma de fuego y comenzó a intimidar a los clientes con el fin de despojarlos de sus pertenencias.

Durante el asalto, el joven opuso resistencia y forcejeó con el delincuente, momento en el que este accionó el arma y le propinó un disparo en la región inguinal derecha.

La víctima fue auxiliada por sus acompañantes a la Clínica Portoazul, donde permanece bajo atención médica.

Entre tanto el presunto atracador huyo del lugar de los hechos junto a su cómplice que lo esperaba en una motocicleta a las afueras del establecimiento.

Las autoridades informaron que al joven lesionado le fue hurtada una pulsera de oro, mientras que a dos mujeres que se encontraban en el lugar les robaron cadenas de oro y teléfonos celulares de alta gama.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y está siendo analizado por las autoridades para identificar a los responsables.

Hasta el momento no se ha reportado capturas relacionadas con este caso.