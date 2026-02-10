Como Francisco Javier Bermúdez Palencia, de 25 años, fue identificado el joven que perdió la vida en medio de un atraco ocurrido en la madrugada del pasado lunes 9 de febrero en el barrio Costa Hermosa, municipio de Soledad.

Leer también: Lanzan desde un motocarro a un joven maniatado y con signos de tortura en Villa Katanga

El hecho se registró hacia las 2:12 de la madrugada, cuando Bermúdez Palencia se encontraba en una esquina de la calle 32 con carrera 44.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, el joven fue abordado por dos sujetos, quienes al parecer intentaron hurtarle la motocicleta.

Durante el asalto, la víctima opuso resistencia, situación que habría provocado que los delincuentes accionaran un arma de fuego, impactándolo de gravedad.

Familiares auxiliaron al joven y lo trasladaron de urgencia al Paso del barrio Simón Bolívar, donde ingresó con una herida por arma de fuego en el tórax posterior, con orificio de entrada y salida.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Francisco Javier Bermúdez Palencia falleció a las 4:10 de la madrugada debido a la gravedad de las lesiones.

EL HERALDO conoció que la víctima se dedicaba al oficio de cobradiario y no registraba anotaciones judiciales.

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen.

Cabe señalar que esta modalidad delictiva, relacionada con atracos cometidos por grupos de delincuentes, ha sido recurrente en barrios de Barranquilla y su área metropolitana durante el último año.